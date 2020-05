(Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag. (Adnkronos/Labitalia) – è terminata alle 2.44 di notte e ben 123.702 persone si sono collegate ieri nelle oltre 17 ore di durata della ‘Maratona con i’ sulla piattaforma www.maratona.it. Un successo oltre ogni previsione, visto che la durata prevista era di 10 ore, ma l’aumento dei video e delle interviste in diretta (346 in totale alla fine) l’hanno prolungata sino oltre le 2 di notte; 56 canali l’hanno condivisa per almeno parte della durata, 53.704 sono state le interazioni (like, commenti e condivisioni) e l’hashtag #maratonaè stato il terzo tra i trend topic del giorno su twitter.Insomma, la kermesse promossa da(la confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità), Rete dei Comunicatori e del Management, Confassociazioni e tutte le organizzazioni ad esse aderenti ...

VittorioSgarbi : #coronavirus Buongiorno, questa classifica inquieta. - MariCatell : Valutare la qualità di un ricercatore mediante h-Index di Scopus e similari è come valutare uno statista da quanti… - il_cupo : Burioni, Pregliasco e Brusaferro Gli esperti più scarsi del mondo, questi signori fanno parte della Task Force SCIE… - TV7Benevento : Coronavirus, Mantovani: Cida: 'Maratona dei manager seguita da 124mila persone'... - gabiravanelli : RT @GirolamoNavarra: #Burioni, #Pregliasco e #Brusaferro Gli esperti più scarsi del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mantovani

PLASMA IPERIMMUNE, DE DONNO VS BURIONI “SE NE ACCORGE ORA E VA IN TV…”. Secondo il virologo Roberto Burioni la plasmaterapia, che in passato è stata usata per altre malattie, in Cina è stata già speri .... “È in questi momenti che la Politica deve riappropriarsi di spazi che spesso ha colpevolmente trascurato o demandato ad altri. (GameGurus) Ma dove e quando costruire un ponte per unire due città non ...