Coronavirus, le regole sul sesso da rispettare durante la Fase 2 (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus Attività motoria sì, no, ma il sesso? Sì o no? Le coppie che hanno un'intimità e che hanno osservato insieme la quarantena possono lasciarsi andare ma con cautela (standard igienici più alti del normale). Anche quelle che non sono state confinate insieme possono ma con molta più prudenza e con le protezioni che si userebbero se non si conosce il partner, quindi con il preservativo. Prima regola Niente sesso selvaggio, dice il direttore dell'Istituto andaluso di Sessuologia Francisco Cabello. E non crediate che siano posizioni o pratiche strane. Il sessuologo di Màlaga dice che bisogna limitare i baci francesi, con la lingua, ed evitare il faccia a faccia. Solo baci stampati sulle labbra. Perché il contatto umano deve comunque proteggersi dalle goccioline di saliva che potrebbero essere contagiose. Capito ... Leggi su howtodofor Coronavirus - Conte sulla Fase 2 : “Inizia il periodo di convivenza con il virus. Rispettate le regole”

Coronavirus - le regole dal 4 maggio. Quando c’è obbligo di mascherina? Ci sono limiti a passeggiate (anche in bici)? E gli amici? Le seconde case? Le risposte a tutti i dubbi

Coronavirus - come viaggeremo nella «fase due» : le nuove regole su bus - treni - aerei (Di domenica 3 maggio 2020)Attività motoria sì, no, ma il? Sì o no? Le coppie che hanno un'intimità e che hanno osservato insieme la quarantena possono lasciarsi andare ma con cautela (standard igienici più alti del normale). Anche quelle che non sono state confinate insieme possono ma con molta più prudenza e con le protezioni che si userebbero se non si conosce il partner, quindi con il preservativo. Prima regola Nienteselvaggio, dice il direttore dell'Istituto andaluso di Sessuologia Francisco Cabello. E non crediate che siano posizioni o pratiche strane. Il sessuologo di Màlaga dice che bisogna limitare i baci francesi, con la lingua, ed evitare il faccia a faccia. Solo baci stampati sulle labbra. Perché il contatto umano deve comunque proteggersi dalle goccioline di saliva che potrebbero essere contagiose. Capito ...

RaiNews : In Italia ci sarebbero ancora 57 milioni di persone esposte al #coronavirus. Allora quali sono le regole per salvar… - Twiperbole : ?? #Coronavirus ?? Nuove regole sui mezzi pubblici dal 4 maggio ?? mascherina obbligatoria ?? mantieni la distanza di… - LegaSalvini : CORONAVIRUS IN SARDEGNA, PRONTA L'ORDINANZA PER LE APERTURE ANTICIPATE OGGI 2 MAGGIO IL GOVERNATORE SOLINAS FIRMA I… - calciomercato_m : CORONAVIRUS - Le regole del sesso per la Fase 2, 'Ok i baci, ma solo sulle labbra, saliva contagiosa' - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Le regole del sesso per la Fase 2, 'Ok i baci, ma solo sulle labbra, saliva contagiosa' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus regole Circolare del Viminale: le regole dal 4 maggio per la Fase 2 Corriere della Sera Coronavirus, come viaggeremo nella «fase due»: le nuove regole su bus, treni, aerei

Una catena è forte quanto il suo anello debole, diceva Christian Barnard, il chirurgo del primo trapianto di cuore. E in un’operazione delicata come la «fase due», l’anello debole sono proprio i trasp ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 210.717 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 28.884 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...

Una catena è forte quanto il suo anello debole, diceva Christian Barnard, il chirurgo del primo trapianto di cuore. E in un’operazione delicata come la «fase due», l’anello debole sono proprio i trasp ...In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 210.717 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 28.884 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...