Coronavirus, le notizie dal mondo – Mike Pompeo punta il dito contro i laboratori di Wuhan. Cina sotto accusa dagli 007 inglesi: «Pechino ha distrutto le prove a inizio epidemia» (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaOltre 3,44 milioni di contagi in tutto il mondo. E più di 244mila vittime. Sono questi gli ultimi dati disponibili a livello globale sulla pandemia scatenata dal Coronavirus. Il numero più alto di contagi è stato registrato negli Stati Uniti, dove questo dato ha superato 1,13 milioni. Seguono Spagna e Italia, entrambe attorno ai 200mila casi di contagio. Usa Pompeo: «Il virus arriva dai laboratori di Wuhan» EPA/CHRIS KLEPONIS / POOLIl segretario di Stato americano Mike Pompeo punta il dito contro i laboratori cinesi di Wuhan, colpevoli – a suo dire – di aver sprigionato il virus. «Ci sono numerose prove sul fatto che il Coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan», ha detto nel corso di un’intervista al canale tv Abc. «La Cina ha fatto tutto quello ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 1.400 nuovi positivi nelle ultime 24 ore - in Lombardia oltre 40 deceduti. Conte : «Ora non servono uomini con i “pieni poteri”»

CORONAVIRUS AGGIORNAMENTI ITALIA/ Ultime notizie : 28.884 morti - -115 ricoverati

Coronavirus - buone notizie dalla Lombardia : diminuiscono contagi e decessi - forte calo a Milano (Di domenica 3 maggio 2020)in Italia: ultimein direttaOltre 3,44 milioni di contagi in tutto il. E più di 244mila vittime. Sono questi gli ultimi dati disponibili a livello globale sulla pandemia scatenata dal. Il numero più alto di contagi è stato registrato negli Stati Uniti, dove questo dato ha superato 1,13 milioni. Seguono Spagna e Italia, entrambe attorno ai 200mila casi di contagio. Usa: «Il virus arriva daidi Wuhan» EPA/CHRIS KLEPONIS / POOLIl segretario di Stato americanoilcinesi di Wuhan, colpevoli – a suo dire – di aver sprigionato il virus. «Ci sono numerose prove sul fatto che ilarrivi dalo di virologia di Wuhan», ha detto nel corso di un’intervista al canale tv Abc. «La Cina ha fatto tutto quello ...

Agenzia_Ansa : Fase 2, ecco cosa si può fare e cosa no da lunedì. Il documento del governo sulle novità del Dpcm del 26 aprile… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Boccia: 'Se Santelli non la ritira domani impugnazione ordinanza Calabria' #ANSA - Agenzia_Ansa : Si ripete il miracolo di #SanGennaro in un #Duomo vuoto a causa del rischio contagio #coronavirus, che ha imposto l… - stellatizias : RT @TELADOIOLANIUS: Il #Coronavirus viene dai laboratori di #Wuhan. Ne è certo #Pompeo , segretario di Stato USA : 'Abbiamo le prove' https… - genovesergio76 : Protezione Civile: altri 174 decessi, ma 1.740 guariti e 38 in meno nelle terapie intensive -