Coronavirus, Lady Gaga si commuove pensando all’Italia. Il video rilanciato da Tiziano Ferro: «Siete nel mio cuore» (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta Un filmato rilanciato dalla star italiana della musica Tiziano Ferro su Instagram che mostra Lady Gaga visibilmente commossa. La cantante e attrice statunitense di origini italiane – nasce infatti Stefani Joanne Angelina Germanotta – piange mentre racconta di essere preoccupata per l’emergenza sanitaria da Coronavirus in Italia. «Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere», dice. Lady Gaga alla notte degli Oscar EPA/ETIENNE LAURENT«Mi dispiace moltissimo per le persone che stanno soffrendo in Italia. Non so bene cosa dire. So che tante persone sono preoccupate e che tanti anziani sono chiusi in casa al momento». Poi il riferimento alla sua famiglia, che vive in Sicilia: «Vi prometto che andrà tutto bene, supererete tutto. Dobbiamo stare uniti e essere ... Leggi su open.online Lady Gaga commossa per l'Italia/ "Vi amo - Dio vi è vicino : supererete il Coronavirus"

Coronavirus - Lady Gaga in lacrime per l'Italia : "Ho parenti in Sicilia - siete nelle mie preghiere"

CoronaVirus : Beyoncé non canta per Lady Gaga - ma dona 6 milioni di dollari (Di domenica 3 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in diretta Un filmatodalla star italiana della musicaFerro su Instagram che mostravisibilmente commossa. La cantante e attrice statunitense di origini italiane – nasce infatti Stefani Joanne Angelina Germanotta – piange mentre racconta di essere preoccupata per l’emergenza sanitaria dain Italia. «Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere», dice.alla notte degli Oscar EPA/ETIENNE LAURENT«Mi dispiace moltissimo per le persone che stanno soffrendo in Italia. Non so bene cosa dire. So che tante persone sono preoccupate e che tanti anziani sono chiusi in casa al momento». Poi il riferimento alla sua famiglia, che vive in Sicilia: «Vi prometto che andrà tutto bene, supererete tutto. Dobbiamo stare uniti e essere ...

repubblica : Coronavirus, Lady Gaga in lacrime per l'Italia: 'Prego per voi e per i miei parenti in Sicilia' - Corriere : Lady Gaga in lacrime: «L’Italia nel mio cuore e nelle mie preghiere» - SkyTG24 : #Coronavirus, il messaggio di #LadyGaga a #TizianoFerro: 'Italia, siete nel mio cuore'. - mik_ele87 : RT @Open_gol: La cantante, di origini italiane, si è detta preoccupata per alcuni parenti che vivono in Sicilia - freebornpier : RT @Open_gol: La cantante, di origini italiane, si è detta preoccupata per alcuni parenti che vivono in Sicilia -