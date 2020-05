Coronavirus, Lady Gaga piange per l’Italia e i parenti: il videomessaggio a Tiziano Ferro (Di domenica 3 maggio 2020) «Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere». A parlare è Lady Gaga in un videomessaggio diffuso da Tiziano Ferro. La popstar è scoppiata a piangere per l’Italia e le vittime del Coronavirus. Nel filmato ha anche ricordato di avere dei parenti in Sicilia, La cantante, infatti, ha origini italiane. Tiziano Ferro ha pubblicato le immagini della collega in un post sul suo profilo Instagram. «Qui da Los Angeles Lady Gaga ci manda un messaggio d’amore, solidarietà e vicinanza che condivido con voi», scrive l’artista di Latina che vive negli Stati Uniti. Il video è stato girato in uno studio di registrazione. La cantante appare seduta e provata. «Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che stanno soffrendo in Italia. Non so bene cosa dire se non che vi amo. So che tante persone sono spaventate e ... Leggi su newscronaca.myblog Coronavirus - Lady Gaga si commuove pensando all’Italia. Il video rilanciato da Tiziano Ferro : «Siete nel mio cuore»

