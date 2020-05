Coronavirus, la nuova circolare: il Viminale precisa cosa significa “congiunti” (Di domenica 3 maggio 2020) Il 4 maggio entrerà in vigore la seconda fase dell’emergenza Coronavirus, sarà possibile visitare i congiunti. Il Viminale fa chiarezza sulla definizione, in una circolare destinata ai prefetti sulle misure da applicare a partire da domani: nel concetto si ricomprendono “i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate da ‘duratura e significativa comunanza di vita e di affetti’“, come stabilito da una sentenza della Cassazione del 2014. L’ambito a cui si riferisce l’espressione congiunti, viene spiegato nel documento, “può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale“. Riguardo alle prescrizioni sugli spostamenti, la valutazione dei casi concreti “dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - in arrivo la nuova autocertificazione : c’è l’incontro con i congiunti

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : nuova impennata di morti in Italia - calano i contagi e gli ammalati

