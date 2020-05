Coronavirus Italia, +1389 casi (25 in Campania), 174 morti (Di domenica 3 maggio 2020) La Protezione civile ha pubblicato il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia in Italia. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria salgono, nel nostro Paese, a 210.717. Oggi si registra un incremento di 1.389 positivi rispetto a ieri. In aumento il numero di guariti: 81.654 rispetto ai 79.914 di ieri, con un incremento di 1.740. I morti nelle ultime 24 ore sono 174. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale a 28.884 decessi. I tamponi eseguiti ad oggi salgono a 2.153.772 (ieri erano 2.108.837). Gli attualmente positivi sono oggi 100.179, in lieve calo rispetto ai 100.704 di ieri (-525). I ricoverati con sintomi sono 17.242, di cui 1.501 in terapia intensiva, mentre 81436 persone sono in isolamento domiciliare. In Lombardia i nuovi casi sono 526. In Campania 25. L'articolo Coronavirus Italia, +1389 casi (25 in ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - la scienza spiega le differenze con la Germania : “In Italia più morti per sovraccarico degli ospedali ed età dei contagiati”

9.45 – In un’intervista rilasciata a La Stampa, Giuseppe Conte ha parlato della Fase 2: “Questa nuova fase ci è costata enormi sacrifici ed è per questo che non può essere intesa come un ‘liberi tutti ...

Si discute di didattica a distanza. Si prendono le misure con le difficoltà delle famiglie, con le modalità del prossimo esame di maturità, con la crisi dei genitori che a breve potrebbero tornare al ...

