Coronavirus | in Veneto oggi 58 casi e si pensa già al domani | “Valutare con il Governo

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020) Solo 58 i nuovidi positività alregistrati inrispetto a ieri, per un totale di 18.318 soggetti infetti dall’inizio dell’epidemia, che scende a 7.299 se si considerano gli ‘attualmente positivi‘. Lo riferisce l’ultimo bollettino della Regione, che mostra una curva in rallentamento in molti degli indicatori, come i ricoverati nelle terapie intensive, 103 (-5), e nei normali reparti Covid, 955 (+10). Si contano però anche 14 nuovi decessi, per un dato complessivo di 1.516 vittime (tra ospedali e case di riposo). Oltre al cluster di Vo’, anche Padova segna zeronella casella dei nuovi contagi. E intanto sial: obbligo di mascherina e guanti o liquido igienizzante. Lo prevede l’ordinanza della Regioneillustrata dal presidente Luca Zaia. Deroghe per minori sotto i 6 anni, disabili ...