Coronavirus | in Francia circola già da fine 2019 | il paziente zero forse il 27 dicembre

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020) Le prime tracce diinpotrebbero risalire almeno al 27, un mese prima dei casi finora ritenuti come i primi. Lo sostiene il professor Yves Cohen, primario di rianimazione all’ospedale Jean Verdier di Bondy, intervistato da Bfm-Tv. Curato per una polmonite a, un uomo ricoverato in questo ospedale potrebbe essere ‘il‘ ino almeno nella regione di Parigi. Cohen assicura: “Abbiamo recuperato tutti i tamponi dell’epoca, che erano non per il Covid-19 ma per l’influenza e altri. E su 24 pazienti che l’avevano fatto abbiamo avuto un caso positivo al Covid-19 il 27”. Il, rivela il medico, “e’ stato male 15 giorni ed ha contagiato i suoi due figli ma non sua moglie, che lavora nel reparto pesce di un supermercato”. Secondo Cohen, che ha ...