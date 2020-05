Coronavirus, in Campania prove generali di dittatura: fa jogging con la mascherina, ma viene inseguito dalla polizia [VIDEO] (Di domenica 3 maggio 2020) A un giorno dall’inizio della fantomatica fase 2 dell’emergenza Coronavirus, ci si chiede quali siano le concessioni reali del Governo e quale il limite tra prudenza, libertà e restrizione dittatoriale. Se da un lato è fondamentale ridurre gli spostamenti e tutelarsi indossando la mascherina e mantenendo una corretta distanza di sicurezza, d’altro canto in alcune zone i controlli sembrano davvero fare una simulazione generale della vita in dittatura. Come è successo in Campania, a San Giorgio a Cremano, dove un giovane viene rincorso dalla polizia mentre fa jogging indossando regolarmente la mascherina. Ne viene fuori un inseguimento da film, tanto da essere stato immortalato dai passanti che hanno ripreso il video che vi proponiamo di seguito. Coronavirus, in Campania prove generali di dittatura: fa jogging con la mascherina, ma viene ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - che dati per la Campania : contagi sotto l’1%

Coronavirus - la Campania respira : contagi sotto l'1% per il quarto giorno di fila

