Coronavirus: in Basilicata solo 6 nuovi casi su 488 tamponi, si abbassa ancora il tasso di letalità (Di domenica 3 maggio 2020) In Basilicata sono stati registrati 6 nuovi casi su 488 tamponi effettuati: riguardano, in dettaglio, cittadini di Matera (due), Bernalda, Montescaglioso, Pomarico, Marconia-Pisticci. Secondo i dati del bollettino quotidiano della task force sanitaria, nel complesso in Basilicata i casi attualmente positivi al Covid-19 salgono a 194 (+3), sono 25 le persone decedute e 167 (+3) i guariti. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera scendono a 51 (-1) di cui 3 (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 143 (+4). Il Comune più colpito è Matera con 73 casi in tutto di contagio. Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono stati analizzati 14.210 tamponi. Nella regione il tasso di letalità è sceso dal 6,8% al 6,6%, inferiore sia rispetto a quello del Sud Italia (8,5%) sia a quello nazionale (13,7%).L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - trend sempre più confortante in Basilicata : solo 2 nuovi casi su 453 test

