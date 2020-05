Coronavirus | il Viminale | Puntare sul senso di responsabilità dei cittadini e

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Viminale: ok allenamenti individuali per squadre Prescrizione in vigore da domani a domenica 17… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Viminale raccomanda ai prefetti 'prudente ed equilibrata' applicazione delle nuove misure della #Fase2… - Viminale : #COVID19 Le indicazioni ai prefetti per l'applicazione delle misure governative sulla #fase2 dell'emergenza. On lin… - LaPresse_news : Fase 2, Viminale: ok ad allenamenti individuali per le squadre - RobRe62 : RT @Viminale: #COVID19 Le indicazioni ai prefetti per l'applicazione delle misure governative sulla #fase2 dell'emergenza. On line la circo… -

Coronavirus Viminale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Viminale