Coronavirus, il Viminale ai prefetti: “Equilibrio tra applicazione delle norme e benessere dei cittadini. Stop alla comunicazione di riapertura da parte delle aziende, ci sarà un nuovo regime di controlli” (Di domenica 3 maggio 2020) Sì al rientro nelle Regioni di residenza, ma senza ulteriore possibilità di uscita. Sì agli allenamenti individuali degli atleti che praticano sport di squadra. E poi un ulteriore chiarimento sulla definizione di “congiunto” e l’indicazione ai prefetti di contemperare le esigenze di salute pubblica con quelle di benessere della popolazione. Dopo le Faq pubblicate da Palazzo Chigi e gli ulteriori chiarimenti del governo, dal Viminale arriva l’attesa circolare che disciplina il controllo dello Stato nell’avvio della Fase 2. Spostamenti, si potrà tornare presso il proprio domicilio o residenza. Ma poi è vietato uscire dalla Regione Nel valutare i singoli casi nel rispetto delle prescrizioni del Governo sugli spostamenti, il Viminale chiede ai prefetti una valutazione che “dovrà essere affidata ad un prudente ed ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la nuova circolare : il Viminale precisa cosa significa “congiunti”

Coronavirus - il dilemma dei “congiunti” e gli amici : la direttiva del Viminale sulla «duratura e significativa comunanza di vita e di affetti»

