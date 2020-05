Coronavirus, il premier Conte sulla fase 2: “Sono fiducioso. Servirà collaborazione” (Di domenica 3 maggio 2020) Un incoraggiamento e anche una promessa. Il premier Giuseppe Conte in un post su Facebook si dice “fiducioso”. A poche ore dall’inizio della fase 2, su cui si addensano preoccupazioni per le possibili conseguenze sui contagi da Coronavirus, arriva l’invito alla “responsabilità” con la prospettiva che questo implicherà “altri spazi di libertà” dopo il fatico lockdown. “Domani comincerà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità. Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Renzi - ‘bene impegno a cambiare Dpcm - non decide premier su affetti’

