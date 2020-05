Coronavirus, il plasma dei guariti può curare i malati? Scontro tra Burioni e il primario di Mantova (Di domenica 3 maggio 2020) Il plasma dei guariti può curare i malati di Coronavirus? E’ Scontro tra Burioni e il primario di Mantova. ROMA – Il plasma dei guariti può curare i malati di Coronavirus? Difficile rispondere a questa domanda anche se dall’ospedale di Mantova arrivano buone notizie. “I risultati visti nei casi singoli – ha detto Massimo Franchini del Carlo Poma – sono stati soddisfacenti“. E l’immunologo ha aggiunto: “Ora con i colleghi di Pavia stiamo riesaminando tutti i casi, valutando la risposta clinica e strumentale, per trarre conclusioni generali su questa che è una terapia contro il Covid-19“. Burioni attacca: “Non può essere utilizzata ad ampio spettro” Le parole del primario di Mantova non sono state condivise da Burioni che sui social in passato aveva parlato di “qualcosa di ... Leggi su newsmondo Coronavirus : la cura al plasma funziona?

