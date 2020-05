Coronavirus | il ministro Bonafede | “Stiamo lavorando per ripresa colloqui in carcere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) Quando a marzo in diverse carceri italiane diversi detenuti crearono disordini e furono registrate rivolte si ipotizzò che tra le cause ci fosse anche la sospensione deicon i familiari. Ora quel divieto, deciso per evitare l’esplosione dei contagi negli istituti penitenziari, potrebbe essere rimosso a breve. “Stiamoper cercare di ripristinare gradualmente iin carcere“, forse già dal 18 maggio, ha detto ildella Giustizia Alfonso, a margine della presentazione dei nuovi operatori socio-sanitari che saranno in servizio nelle carceri. “Dobbiamo cercare di creare degli spazi per gli incontri in condizioni di sicurezza – ha aggiunto il– lavoriamo con monitoraggio e prospettiva”. Negli istituti “ci sono tensioni, stiamo cercando di dare una risposta pronta”. I ...