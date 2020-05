Coronavirus, il ministero dell’Interno si scorda l’autocertificazione (Di domenica 3 maggio 2020) Il Viminale pubblica una circolare sugli spostamenti consentiti, ma nel documento non c’è traccia del modulo di autocertificazione. Nella circolare inviata oggi dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani e fino al 17 maggio non c’è nessun riferimento al modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Sembra incredibile, ma il documento che per … L'articolo Coronavirus, il ministero dell’Interno si scorda l’autocertificazione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus fase 2 : le regole del ministero della Salute per gli acquisti in negozio

Coronavirus - il Ministero della Sanità firma decreto sui criteri relativi alle attività di monitoraggio

Fase 2 Coronavirus | bonus dal Ministero dei Trasporti per mobilità alternativa (Di domenica 3 maggio 2020) Il Viminale pubblica una circolare sugli spostamenti consentiti, ma nel documento non c’è traccia del modulo di autocertificazione. Nella circolare inviata oggi dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore da domani e fino al 17 maggio non c’è nessun riferimento al modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Sembra incredibile, ma il documento che per … L'articolo, ildell’Interno sil’autocertificazione proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, da lunedì in molti laboratori selezionati dal ministero della Salute arriveranno i test sierologici.C… - NicolaMorra63 : Il Ministero di Grazia e Giustizia ha avviato le necessarie verifiche attivando gli Ispettori. Sono convinto che si… - Agenzia_Ansa : Da oggi il #numeroverde di aiuto psicologico per il #coronavirus. Messo a punto dal Ministero della Salute e dalla… - raspa90 : RT @ultimenotizie: La #Spagna ha registrato 164 morti per #coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più basso dal 18 marzo, secondo gli u… - nadurnet : RT @ultimenotizie: La #Spagna ha registrato 164 morti per #coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più basso dal 18 marzo, secondo gli u… -