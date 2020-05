Coronavirus, il bollettino del 3 maggio: diminuiscono i decessi, in calo anche i contagi (Di domenica 3 maggio 2020) Nuovo bollettino della Protezione Civile sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia con i dati su contagiati, malati, morti e guariti nella giornata di vigilia della Fase 2. Sono stati effettuati 44935 tamponi in questa domenica 3 maggio. I nuovi casi sono 1389, 174 i decessi registrati (-300 rispetto al dato di ieri) e 1740 i guariti. Il totale dei casi vede una decrescita di oltre 500 pazienti. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 210.717 contagiati 28.884 morti 81.654 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 100.179. Ecco i dati e dei nuovi contagiati giornalieri dall’11 Marzo, con la differenza rispetto al giorno precedente: Mercoledì 11 Marzo: 2.313 +1.336 Giovedì 12 Marzo: 2.650 +337 Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102 Sabato 14 Marzo: 3.497 ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - il bollettino delle 18 : continua il decremento dei positivi - in calo anche i decessi

Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile oggi 3 maggio : morti - contagi - guariti

Coronavirus Italia - gli ultimi aggiornamenti : il bollettino del 3 maggio (Di domenica 3 maggio 2020) Nuovodella Protezione Civile sull’andamento dell’epidemia diin Italia con i dati suati, malati, morti e guariti nella giornata di vigilia della Fase 2. Sono stati effettuati 44935 tamponi in questa domenica 3. I nuovi casi sono 1389, 174 iregistrati (-300 rispetto al dato di ieri) e 1740 i guariti. Il totale dei casi vede una decrescita di oltre 500 pazienti. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 210.717ati 28.884 morti 81.654 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 100.179. Ecco i dati e dei nuoviati giornalieri dall’11 Marzo, con la differenza rispetto al giorno precedente: Mercoledì 11 Marzo: 2.313 +1.336 Giovedì 12 Marzo: 2.650 +337 Venerdì 13 Marzo: 2.548 -102 Sabato 14 Marzo: 3.497 ...

Corriere : Coronavirus in Italia: 209.328 casi positivi e 28.710 morti. Il bollettino del 2 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 210.717 casi positivi e 28.884 morti. Il bollettino del 3 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 210.717 casi positivi e 28.884 morti. Il bollettino del 3 maggio - SkyTG24 : Coronavirus, il bollettino della protezione civile del 3 maggio - afrodite1969 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia: 210.717 casi positivi e 28.884 morti. Il bollettino del 3 maggio -