Coronavirus | il bollettino del 3 maggio – Continua l’andamento positivo | anche i decessi

Corriere : Coronavirus in Italia: 209.328 casi positivi e 28.710 morti. Il bollettino del 2 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 210.717 casi positivi e 28.884 morti. Il bollettino del 3 maggio - LaStampa : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 1.389 nuovi casi e 174 morti, è il dato più basso dal 10 marzo - SabrinaMetayer1 : RT @LaStampa: Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 1.389 nuovi casi e 174 morti, è il dato più basso dal 10 marzo https://t.… - La__giornalista : RT @agenzia_nova: 81.654 persone sono guarite dal #coronavirus nel nostro Paese. Per 27 giorni consecutivi cala il numero di persone ricove… -

Coronavirus bollettino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus bollettino