Coronavirus, il bollettino del 3 maggio: 174 decessi, 1740 guariti (Di domenica 3 maggio 2020) La Protezione Civile ha fornito i dati sull’evoluzione del Coronavirus in Italia al 3 maggio: numero più basso di decessi, 210.717 contagi Alla vigilia della Fase 2 per una prima ripartenza dell’Italia si registra il numero più basso di decessi (174 per un totale di 28.884) da inizio epidemia per Coronavirus e il ritorno alla quota (in senso discente) della quota 100.000 per le persone attualmente malate di Covid-19. Questi i dati principali emessi dalla Protezione Civile nel consueto bollettino odierno: sono 210.717 i casi di contagio (+1.389 oggi) mentre gli attualmente positivi scendono a 100.179 (-525). Sono 1.501 le persone in terapia intensiva (-38) mentre ‘scende’ a 17.242 il numero dei ricoverati con sintomi (-115). Infine, sale a 81.654 il conto dei guariti con un incremento di 1.740 nuove persone. Il totale dei tamponi supera la quota dei ... Leggi su zon Coronavirus - ancora 174 morti : il totale sale a 28.884. In calo i nuovi contagi : sono +1.389 in 24 ore – Il bollettino della Protezione civile

