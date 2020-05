Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Segnali negativi da Piemonte, Veneto e Abruzzo» – Il video (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaI dati pubblicati dalla Protezione civile il 3 maggio dicono che in Italia, fino a ora, ci sono stati 210.717 casi totali di positività al Coronavirus: 81.654 guariti, 100.179 ancora infetti e 28.884 morti. Se nella giornata di ieri si erano registrati oltre 1.900 nuovi casi positivi, oggi il numero è sceso a 1.389. «È un numero molto basso. È vero che sono stati fatti meno tamponi, come ogni domenica, però l’aspetto positivo è che la percentuale dei test positivi sul totale di oggi è del 3,1%». Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico, sottolinea che si tratta «di una percentuale buona, in linea con le giornate migliori da quando è iniziato il monitoraggio dell’epidemia – afferma -. In media, nell’ultima settimana, abbiamo ... Leggi su open.online Coronavirus - numeri terrificanti nel mondo : superati i 250mila morti e i contagi crescono

Contagiati da coronavirus in Italia : malati - morti - guariti. I numeri aggiornati a oggi - oltre 210mila casi positivi

