Coronavirus, i morti e i contagiati in Italia (Di domenica 3 maggio 2020) Emergenza Coronavirus, più di 100.000 attualmente positivi in Italia: il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino Dipartimento della Protezione Civile. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 3 maggio Alla vigilia dell’inizio della fase dell’emergenza Coronavirus massima attenzione al bollettino ad opera del Dipartimento della Protezione Civile. Di seguito il bollettino del 3 maggio “In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 3 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 210.717, con un incremento rispetto a ieri di 1.389 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 100.179, con una decrescita di 525 assistiti rispetto a ... Leggi su newsmondo Coronavirus - 174 morti e 1.740 guariti in un giorno : il bilancio del 3 maggio

