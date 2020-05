Coronavirus, i dati relativi al 3 maggio (Di domenica 3 maggio 2020) Roma – Come riportato dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.389, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 210.717. Da ieri, però, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 525 unità, quindi al momento risultano positive 100.179 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.501, con un decremento di 38 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 17.242, ovvero 115 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 81.654, quindi 372 in meno da ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 174 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 28.884. Da ieri si registrano anche 1.740 nuove guarigioni, quindi il ... Leggi su romadailynews BOLLETTINO LOMBARDIA 3 MAGGIO/ Dati coronavirus : +526 casi 42 morti - migliora Milano

In Italia contagiati totali dal coronavirus, cioè gli attualmente positivi sommati alle vittime e ai guariti, sono 210.717, con un incremento rispetto a ieri di 1.389: +0,66% a fronte del +0,91% di sa ...

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi (domenica 3 maggio), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

