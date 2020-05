Coronavirus, i dati di oggi in Italia: crolla il numero di morti e nuovi contagiati, dati sempre più confortanti [DETTAGLI] (Di domenica 3 maggio 2020) I dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore ci sono stati 174 morti, 1.740 guariti e appena 1.389 nuovi casi su 44.935 tamponi. oggi il 3,0% dei test è risultato positivo. Anche oggi i nuovi casi sono concentrati esclusivamente nelle Regioni più colpite del Nord: 526 in Lombardia, 251 in Piemonte, 166 in Emilia Romagna e 94 in Veneto. Al Sud la situazione è molto più rosea: oggi 0 casi in Molise, 2 in Calabria, 4 in Sardegna, 6 in Basilicata, 11 in Puglia, 25 in Campania e 27 in Sicilia. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 210.717 contagiati 28.884 morti 81.654 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 100.179. Questi pazienti sono così suddivisi: 17.242 ricoverate in ospedale (18%) 1.501 ricoverate in terapia intensiva ... Leggi su meteoweb.eu BOLLETTINO CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE/ Dati 3 maggio : +174 morti - -525 casi

Isull'epidemia diinforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore ci sono stati 174, 1.740 guariti e appena 1.389casi su 44.935 tamponi.il 3,0% dei test è risultato positivo. Anchecasi sono concentrati esclusivamente nelle Regioni più colpite del Nord: 526 in Lombardia, 251 in Piemonte, 166 in Emilia Romagna e 94 in Veneto. Al Sud la situazione è molto più rosea:0 casi in Molise, 2 in Calabria, 4 in Sardegna, 6 in Basilicata, 11 in Puglia, 25 in Campania e 27 in Sicilia. Il bilancio complessivo dell'è adesso di: 210.71728.88481.654 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 100.179. Questi pazienti sono così suddivisi: 17.242 ricoverate in ospedale (18%) 1.501 ricoverate in terapia intensiva ...

Buoni numeri anche dalla Sardegna che va verso il contagio zero. Dati quasi invariati rispetto a ieri e soprattutto nessun nuovo morto in Sardegna: sì, il virus sta andando via dall’Isola proprio nei ...

