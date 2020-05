Coronavirus | i dati di oggi in Italia | crolla il numero di morti e nuovi casi | il

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020) Isull’epidemia diinforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore ci sono stati 174, 1.740 guariti e appena 1.389su 44.935 tamponi.il 3,0% dei test è risultato positivo. Anchesono concentrati esclusivamente nelle Regioni più colpite del Nord: 526 in Lombardia, 251 in Piemonte, 166 in Emilia Romagna e 94 in Veneto. Al Sud la situazione è molto più rosea:in Molise, 2 in Calabria, 4 in Sardegna, 6 in Basilicata, 11 in Puglia, 25 in Campania e 27 in Sicilia. Il bilancio complessivo dell’è adesso di: 210.717 contagiati 28.88481.654 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 100.179. Questi pazienti sono così suddivisi: 17.242 ricoverate in ospedale (18%) 1.501 ricoverate in terapia intensiva ...