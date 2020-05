Coronavirus: Fornaro, ‘senza sicurezza non ci sarà ripresa’ (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “La fase 2 con la ripartenza progressiva delle attività produttive e poi di quelle commerciali dovrà avvenire nel segno della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Il rispetto dei protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei negozi sarà fondamentale per garantire le condizioni di un progressivo ritorno alla normalità. Senza sicurezza, infatti, non ci potrà essere certezza dei tempi della complessa ripresa economica e soprattutto si mette a rischio il futuro dell’intero Paese”. Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera.“Vincere la sfida della sicurezza, insieme a una più incisiva gestione dei focolai domestici, significa porre le condizioni per vincere la sfida contro il Covid 19″, aggiunge. L'articolo Coronavirus: Fornaro, ‘senza sicurezza ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Fornaro - ‘presidenti regione rispettino loro ruolo’

