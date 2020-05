Coronavirus - Fase 2, i chiarimenti del governo per il 4 maggio: ora c'è anche una nuova autocertificazione (Di domenica 3 maggio 2020) Da lunedì 4 maggio inizierà la Fase 2 e una parte dell'Italia si rimetterà in moto. Il governo l'ha ribadito in tutte le salse: Non è un liberi tutti. E nemmeno quell'allentamento alle maglie del lockdown che in tanti si aspettavano. Tuttavia, aumenterà il numero delle aziende aperte (tra le quali fabbriche di auto e concessionarie) e di conseguenza quello delle auto circolanti su strada, considerando che molti privati cittadini, richiamati alle postazioni di lavoro, presumibilmente preferiranno muoversi in proprio anziché ricorrere ai mezzi pubblici, più rischiosi sotto il profilo del contagio. Inoltre, l'ultimo Dpcm ha introdotto piccoli cambiamenti riguardanti le regole degli spostamenti e delle attività concesse. Alcuni di questi non sono stati percepiti (ma soprattutto comunicati) in maniera chiara, motivo per cui da Palazzo ... Leggi su quattroruote Coronavirus - Fase 2 : dal Viminale ecco il nuovo modulo dell’autocertificazione per gli spostamenti

Coronavirus - ecco la nuova certificazione per la fase 2 pubblicata sul sito del Viminale e scaricabile

