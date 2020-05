Coronavirus, Fase 2: dal Viminale ecco il nuovo modulo dell’autocertificazione per gli spostamenti (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaAl via da domani la Fase 2 per la gestione dell’emergenza Coronavirus. In vista dei nuovi spostamenti permessi dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 aprile, sul sito del Viminale è disponibile il nuovo modello per l’autocertificazione per gli spostamenti. Che comunque dovremo portare con noi quando usciamo di casa, per certificare la ragione di quello spostamento. Tra le opzioni consentite per gli spostamenti vengono confermate quelle per motivi lavorativi, assoluta urgenza, situazione di necessità – in cui rientrerà anche la visita a parenti e ai famosi congiunti – e motivi di salute. Tuttavia, fa sapere il ministero dell’Interno, sarà comunque possibile utilizzare ancora il modello precedente, barrando le voci non più attuali. ... Leggi su open.online Coronavirus - ecco la nuova certificazione per la fase 2 pubblicata sul sito del Viminale e scaricabile

