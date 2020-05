Coronavirus, Fase 2: Boccia impugna l’ordinanza della Regione Calabria (Di domenica 3 maggio 2020) Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha impugnato, a quanto apprende l’ANSA, l’ordinanza della Regione Calabria del 29 aprile che prevede l’apertura di bar e ristoranti. Gli atti sono stati trasmessi come da prassi, sempre a quanto si apprende, all’Avvocatura generale dello Stato. L’ordinanza era stata oggetto di non poche polemiche e aveva diviso in due l’Italia: se da un lato c’è stato chi infatti l’ha considerata eccessivamente permissiva, d’altro canto sono in molti a ritenere che in Calabria, la quale ieri ha registrato 0 nuovi casi di Coronavirus e dove in generale non vi è alcuna emergenza e la diffusione sembra scongiurata, sia il caso di iniziare a ripartire. Sembra infatti assurdo equiparare la Calabria con regioni come la Lombardia, dove ieri si erano registrati più di 500 nuovi ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - le notizie dal mondo – Negli Usa è scontro tra Stati e Trump sulla Fase 2. Cina sotto accusa degli 007 anglosassoni : «Pechino ha distrutto le prove a inizio epidemia»

Emanata nel tardo pomeriggio di ieri una nuova ordinanza della regione Lazio sulle misure da mettere in atto a partire da domani 4 maggio. Si tratta, in estrema sintesi, di provvedimenti che ampliano ...

FASE DUE CORONAVIRUS: IL GRANDE INGANNO

Buonasera a tutti popolo di Icebergfinanza. Oggi non vi parleremo di economia o finanza, oggi vi racconteremo a modo nostro quello che sembra essere successo in queste tragiche settimane che segnerann ...

