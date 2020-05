Coronavirus, ecco perchè la Calabria non ha sbagliato a ripartire: il virologo Crisanti e Lucia Annunziata inchiodano il Governo, “ripartire da dove ci sono meno casi” (Di domenica 3 maggio 2020) Continua il braccio di ferro tra Governo e Regione Calabria sulla fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il 29 aprile infatti con un’ordinanza la presidente della Calabria Jole Santelli aveva autorizzato, dal giorno successivo, l’inizio della fase 2 permettendo l’apertura di bar e ristoranti all’aperto, il cibo da asporto, la possibilità di svolgere lavori agricoli e attività fisica anche al di là della propria abitazione. La decisione era stata fortemente criticata dal Governo, il quale aveva intimato il ritiro pena l’impugnazione della stessa, che sembra essere avvenuta qualche minuto fa. Sulla questione si è aperto un vero e proprio dibattito nazionale: c’è chi dice che non bisognava andare “contro il Governo” e bisognava attendere un’apertura centralizzata, e chi invece ribatte che ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Lazio - calano nettamente i contagi. Ecco la mappa aggiornata delle Asl

Coronavirus - i medici albanesi arrivati in Italia per aiutare sono stati multati : ecco cos’è accaduto

Coronavirus - ecco chi sono i congiunti (Di domenica 3 maggio 2020) Continua il braccio di ferro tra Governo e Regionesulla fase 2 dell’emergenza. Il 29 aprile infatti con un’ordinanza la presidente dellaJole Santelli aveva autorizzato, dal giorno successivo, l’inizio della fase 2 permettendo l’apertura di bar e ristoranti all’aperto, il cibo da asporto, la possibilità di svolgere lavori agricoli e attività fisica anche al di là della propria abitazione. La decisione era stata fortemente criticata dal Governo, il quale aveva intimato il ritiro pena l’impugnazione della stessa, che sembra essere avvenuta qualche minuto fa. Sulla questione si è aperto un vero e proprio dibattito nazionale: c’è chi dice che non bisognava andare “contro il Governo” e bisognava attendere un’apertura centralizzata, e chi invece ribatte che ...

you_trend : ?? #Coronavirus, ecco le 26 province senza nuovi casi confermati oggi (esclusi i casi 'in fase di definizione/aggior… - fattoquotidiano : Coronavirus: congiunti, attività fisica, spostamenti. Ecco le risposte del governo in vista dell’entrata in vigore… - Agenzia_Ansa : Fase 2, ecco cosa si può fare e cosa no da lunedì. Il documento del governo sulle novità del Dpcm del 26 aprile… - DarioNardella : RT @Ste_Giorgetti: Sui mezzi pubblici distanziati di almeno 1 metro, con mascherina e guanti protettivi. Ecco le regole in vigore da domani… - papiniste : RT @franciungaro: #coronarvirusitalia, la #trasmissibilità regione per #regione. Un #indice1: se inferiore indica progresso nell'eliminazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco il rischio di infezione nei comuni della provincia di Foggia. Situazione allarmante nei piccoli centri l'Immediato Coronavirus, ecco il test che scopre i positivi prima che diventino contagiosi

Questo esame, infatti, può potenzialmente indentificare i portatori ancor prima che diventino contagiosi e diffondano la malattia sul territorio. Il tutto avverrebbe attraverso un banale esame del san ...

Coronavirus, le regole dal 4 maggio: ecco la circolare del Viminale

Entra in vigore domani il dpcm del 26 aprile, che dovrebbe far ripartire una buona parte delle attività produttive e industriali. Le restrizioni, però, si allenteranno ma solo in parte (e poi c’è il n ...

Questo esame, infatti, può potenzialmente indentificare i portatori ancor prima che diventino contagiosi e diffondano la malattia sul territorio. Il tutto avverrebbe attraverso un banale esame del san ...Entra in vigore domani il dpcm del 26 aprile, che dovrebbe far ripartire una buona parte delle attività produttive e industriali. Le restrizioni, però, si allenteranno ma solo in parte (e poi c’è il n ...