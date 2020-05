Coronavirus, ecco la nuova certificazione per la fase 2 pubblicata sul sito del Viminale e scaricabile (Di domenica 3 maggio 2020) fase 2, nuova autocertificazione. Sul sito del Viminale è disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani. Può comunque essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L’autodichiarazione, spiega il ministero, è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Scarica la nuova autocertificazione Nel nuovo modulo il cittadino deve dichiarare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, sia nazionali che regionali. Sono quindi riportati le quattro motivazioni che possono determinare lo spostamento: comprovate esigenze lavorative; assoluta urgenza; situazione di necessità; motivi di salute. Si lasciano poi sei righe in bianco in cui il cittadino può specificare la ragione dello spostamento. ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Fase 2 : dal Viminale ecco il nuovo modulo dell’autocertificazione per gli spostamenti

Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 3 maggio | Ecco tutti i dati

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco il rischio di infezione nei comuni della provincia di Foggia. Situazione allarmante nei piccoli centri l'Immediato Coronavirus, ecco il bollettino epidemiologico odierno

Oggi in Puglia sono stati registrati solamente 11 casi positivi al Coronavirus su 1.073 tamponi eseguiti, in calo rispetto ai 34 casi di ieri. I contagi sono così distribuiti: 3 in provincia di Bari, ...

Coronavirus, ecco la nuova certificazione per la fase 2 pubblicata sul sito del Viminale e scaricabile

