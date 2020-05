Coronavirus, domani scatta la fase 2: verso una valutazione prudente ed equilibrata, come cambiano i controlli (Di domenica 3 maggio 2020) domani scatta la fase 2 dell’emergenza Coronavirus in Italia e a poche ore dalla fine del lockdown si chiariscono gli ultimi dettagli per la ripartenza. Da domani, i controlli svolti dalle forze di polizia saranno rimodulati nel segno di una valutazione prudente ed equilibrata. A tracciare la linea da seguire è la circolare inviata dal ministero dell’Interno ai prefetti che contiene le prescrizioni dettate nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile scorso. Le nuove “misure” – si legge nella circolare – “sono applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020”. Da domani e per le prossime due settimane in sostanza i controlli assumono anche un nuovo compito: la tutela dei lavoratori che riprendono le loro attività, affinché ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Meloni - ‘tutti muti e per domani incrociamo le dita’

Coronavirus - in Veneto oggi 58 casi e si pensa già al domani : “Valutare con il Governo aperture prima di giugno - obbligo di mascherina e guanti”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus domani Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Emergenza Coronavirus: riprende l'attività sanitaria in Toscana

Da domani, 4 maggio, riprenderà – con la necessaria gradualità – la normale attività sanitaria. Le regole sulla base delle quali ciò avverrà sono state fissate in un’ordinanza, la n.48, firmata oggi ( ...

Aeroporto Vienna offre test a chi arriva

ROMA, 3 MAG - L'aeroporto di Vienna offrirà ai passeggeri in arrivo la possibilità di effettuare un test per il coronavirus, per evitare la quarantena di 14 giorni. Lo riferisce la Bbc. I test saranno ...

