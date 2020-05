Coronavirus | dati confortanti dalle Marche | solo 21 positivi su 1125 tamponi

DPCgov : #Coronavirus: ancora in calo la pressione sulle strutture ospedaliere ??Totale positivi: 100.704 ??Dimessi e guar… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI: 'IL CORONAVIRUS NON FERMA IL BUSINESS DELL'IMMIGRAZIONE', DATI SCONCERTANTI SUL GOVERNO - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 28.710 le vittime, 474 più di ieri. In calo i malati, -239 in un giorno, secondo i dati della protezi… - giordi63 : RT @flavia_marzano: Coronavirus: la trasparenza come antidoto! Vogliamo i dati! #opendata - Lopinionista : Coronavirus in Italia, dati del giorno 3 maggio 2020 -

Coronavirus dati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus dati