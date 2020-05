Coronavirus, Conte alla vigilia della Fase 2: Una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta«Una nuova pagina da scrivere insieme con responsabilità». È così che il premier Giuseppe Conte definisce la Fase 2 della gestione dell’emergenza Coronavirus, a poche ore dalla mezzanotte della fatidica data del 4 maggio. «Domani comincerà la Fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità», scrive il presidente del Consiglio su Facebook. «Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto», prosegue il premier. «E saranno ben più numerose le ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Conte : “Paese è nelle nostre mani - insieme ce la faremo”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Conte : “Più saremo responsabili - prima avremo altre libertà”

Coronavirus - Conte sulla Fase 2 : “Da domani più occasioni di contagio. Servono collaborazione e senso civico” (Di domenica 3 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in diretta«Unadainsieme con responsabilità». È così che il premier Giuseppedefinisce lagestione dell’emergenza, a poche ore dmezzanottefatidica data del 4 maggio. «Domani comincerà la2 dell’emergenza, quellaconvivenza con il virus. Sarà unacheinsieme, con fiducia e responsabilità», scrive il presidente del Consiglio su Facebook. «Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto», prosegue il premier. «E saranno ben più numerose le ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Bill Gates chiama Conte: “Ha riconosciuto l’impegno dell’Italia. Accordo su cooperazione mondiale per… - LegaSalvini : Giuseppe Conte, Pietro Senaldi svela l'obiettivo del premier: “Minaccia una strage a causa del coronavirus per nasc… - LegaSalvini : GIUSEPPE CONTE 'HA DETTO NO'. DAGOSPIA, BOMBA SUL GOVERNO: IL VACCINO ANTI-CORONAVIRUS POTEVA ESSERE ITALIANO IL VA… - Castruccio64 : RT @BarbaraRaval: #coronavirus, in ospedale la cura del #plasma funziona ed il Dott. Giuseppe De Donno vuole un centro di ricerca indipende… - AleMacchiavelli : RT @RadioSavana: Protesta dei commercianti a Latina contro #Conte. Ascoltate le parole di questa Donna che esausta si accascia al suolo. Va… -