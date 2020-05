Coronavirus: c’è l’accordo per produzione e distribuzione del vaccino di Oxford (Di domenica 3 maggio 2020) Si fa sempre più concreta la speranza nello sviluppo di un vaccino per il Coronavirus. Il mondo ha gli occhi puntati sul Jenner Institute della Oxford University, dopo i risultati positivi recentemente dichiarati. Ora il centro di ricerca ha annunciato una partnership con AstraZeneca, importante azienda biofarmaceutica inglese. L’accordo incorona AstraZenca come responsabile dello sviluppo e della distribuzione mondiale del vaccino in corso di progettazione nei laboratori di Oxford. Una produzione che dovrà essere efficiente, rapida e coordinata, coinvolgendo anche il Gruppo italiano Irbm. Lo sviluppo e la distribuzione globale del vaccino AstraZenca sarà responsabile di sviluppo, produzione e distribuzione del potenziale nuovo vaccino, dal nome provvisorio ChAdOx1 nCoV-19. “Mentre il Coronavirus mantiene la sua stretta sul mondo, il bisogno di un ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - le regole dal 4 maggio. Quando c’è obbligo di mascherina? Ci sono limiti a passeggiate (anche in bici)? E gli amici? Le seconde case? Le risposte a tutti i dubbi

Coronavirus - Matuidi rivela : "Ero scioccato. Adesso c'è un po di psicosi"

