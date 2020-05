Coronavirus: Casellati, ’emergenza conferma valore libertà stampa per democrazia’ (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Nella Giornata della libertà di stampa, vorrei sottolineare il valore irrinunciabile di un sistema di informazione libero e pluralistico che va promosso e tutelato. La libertà di stampa è e sarà sempre sinonimo di democrazia e di progresso. Questa emergenza lo conferma una volta di più”. Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati.“Cronisti e operatori -aggiunge- hanno avuto un ruolo fondamentale per veicolare comunicazioni sui rischi, sulle misure di prevenzione e sulle regole adottate dalle istituzioni. Con loro, gli italiani, chiusi nelle case, sono rimasti meno soli, perché in un momento di grande restrizione ci hanno aperto una finestra sull’Italia e sul mondo”. L'articolo Coronavirus: Casellati, ’emergenza conferma valore libertà stampa per ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Casellati dà mandato a questori si sgombrare aula - Lega si rifiuta

