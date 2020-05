Coronavirus, caldo e zanzare: cosa sapere in vista dell’estate (Di domenica 3 maggio 2020) Il Coronavirus sopravviverà al caldo dell’estate? Il virus può essere trasmesso agli uomini anche tramite le zanzare? Proviamo a rispondere. Coronavirus: possibile la trasmissione attraverso le zanzare? La zanzara è l’animale più letale al mondo per gli esseri umani. Questi insetti possono trasmettere alcuni organismi patogeni come la malaria, il virus Zika, la febbre gialla o quella del Nilo, la febbre dengue, il virus chikungunya. Ma per il Coronavirus non sembra così. Prima di tutto sappiamo che il Covid-19 si concentra prevalentemente nel tratto respiratorio umano e non nel sangue, che la zanzara aspira durante la puntura. In secondo luogo l’enzima anticoagulante (che la zanzara utilizza per aspirare il sangue più facilmente) denatura e distrugge spesso l’involucro (capside) dei virus aspirati. Il Coronavirus poi, ... Leggi su tpi Coronavirus - Oms : “Caldo e vita all’aria aperta potrebbero limitare il contagio”

