Coronavirus: Boccia, ‘Stato dà linee guida Regioni si adeguino’ (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Non era mai successo nella storia della Repubblica che un’emergenza sanitaria si trasformasse in pandemia. E in questo caso le linee guida le dà lo Stato e le Regioni si devono adeguare e rispettarle”. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un’intervista a ‘Il Messaggero’.“Ma è prevalso il buonsenso: ci sono state discussioni forti, però mai violazioni di regole a parte la Calabria. E ringrazio i Comuni che, tramite Decaro, hanno deciso di rinunciare a parte della loro autonomia -aggiunge l’esponente dell’esecutivo- per farsi proteggere dallo Stato, attuando le ordinanze del governo”. L'articolo Coronavirus: Boccia, ‘Stato dà linee guida Regioni si adeguino’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Francesco Boccia : “I presidenti di Regione sono tutti molto responsabili”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Francesco Boccia : “Ora non è il momento di anticipare scelte”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Francesco Boccia : “Ora non è il momento di anticipare scelte” (Di domenica 3 maggio 2020) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Non era mai successo nella storia della Repubblica che un’emergenza sanitaria si trasformasse in pandemia. E in questo caso lele dà lo Stato e lesi devono adeguare e rispettarle”. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Francesco, in un’intervista a ‘Il Messaggero’.“Ma è prevalso il buonsenso: ci sono state discussioni forti, però mai violazioni di regole a parte la Calabria. E ringrazio i Comuni che, tramite Decaro, hanno deciso di rinunciare a parte della loro autonomia -aggiunge l’esponente dell’esecutivo- per farsi proteggere dallo Stato, attuando le ordinanze del governo”. L'articolo, ‘Stato dàsi adeguino’ CalcioWeb.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Boccia: 'Se Santelli non la ritira domani impugnazione ordinanza Calabria' #ANSA - Agenzia_Ansa : Il premier Conte: 'Riportare al lavoro 4,5 milioni di persone dal 4 maggio è già un rischio, un rischio calcolato'.… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, il ministro Boccia si rivolge alle Regioni in videoconferenza: 'Le vostre ordinanze siano coerenti con… - pittapittore : RT @LaNotiziaTweet: Le regole le fissa lo Stato, le Regioni devono adeguarsi. #Boccia: 'La #Calabria già diffidata. Se non ritirerà l’ordin… - Matteo19221 : RT @LaNotiziaTweet: Le regole le fissa lo Stato, le Regioni devono adeguarsi. #Boccia: 'La #Calabria già diffidata. Se non ritirerà l’ordin… -