Coronavirus | Boccia contro le riaperture di Santelli Calabria | “Inviata lettera di

(Di domenica 3 maggio 2020) Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco, lancia un ultimo avvertimento alla governatrice della, Jole, dopo l’ultima ordinanza firmata dalla rappresentante di Forza Italia in cui si allentano ulteriormente le restrizioni previste dal governo a livello nazionale per la Fase 2, dando la possibilità, tra le altre cose, a bar e ristoranti calabresi di riaprire i locali e servire ai tavoli, anche se solo all’aperto. Ospite a SkyTg24, il ministro ha spiegato che “come Jolesa, giovedì è partita la, l’invito che si è trasformato in una diffida e le procedure sono partite. Lei conosce bene le procedure, ha ancora tempo per ritirare l’ordinanza. Se non dovesse farlo, sa quello che succede quando parte unache diffida dall’andare avanti rispetto a quell’ordinanza”. ...