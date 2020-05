Coronavirus | Boccia contro le riaperture di Santelli Calabria | il ministro impugna

(Di domenica 3 maggio 2020) Dopo giorni di braccio di ferro ilper gli Affari Regionali, Francesco, hato l’ordinanza con cui la governatrice della RegioneJoleil 29 aprile ha consentito l’apertura di bar e ristoranti. Gli atti sono stati trasmessi come da prassi all’Avvocatura generale dello Stato. Ma la rappresentante di Forza Italia, che aveva allentato le restrizioni previste dal governo a livello nazionale per la Fase 2 dando la possibilità ai pubblici esercizi di riaprire i locali e servire ai tavoli all’aperto, tira dritto. “Io mantengo l’ordinanza”, fa sapere. “Sono convinta dei presupposti, sono sicura che entro una settimana faranno esattamente la stessa cosa che ho fatto io. Mi dispiace che abbia preso questa ordinanza come un braccio di ferro mentre era semplicemente la legittima richiesta della regione di ...

La Calabria non può permettersi fughe in avanti con l'emergenza coronavirus è ancora alta. Così il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia ha impugnato, a quanto apprende l'Ansa, l'ordinanza ...Politica - La governatrice Santelli: "Il Governo riapre la grande industria manifatturiera che in Calabria non c'è. La nostra economia si basa su altro e va tutelata con urgenza". "Mi auguro che la pr ...