Coronavirus: ancora ottime notizie dall’Umbria, oggi zero contagi sul totale dei tamponi (Di domenica 3 maggio 2020) oggi in Umbria si registrano zero contagi sul totale dei tamponi effettuati. I dati aggiornati alle ore 8 riportano complessivamente 1.394 persone (invariate) positive al Coronavirus, gli attualmente positivi sono 236 (-21). I guariti sono 1090 (+21), risultano 53 clinicamente guariti (-8), i deceduti sono 68 (invariato). Dei 1.394 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 71 (-2); di questi 13 (invariati) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 790 (-41), 16.100 (+249) quelle uscite dall’isolamento. Nel complesso, sono stati effettuati 38.823 tamponi (+751).L'articolo Coronavirus: ancora ottime notizie dall’Umbria, oggi zero contagi sul totale dei tamponi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’appello del primario rianimazione di Rimini : “Mostro non ancora domato - se sfugge è una strage. Ora aiutateci voi - non uscite”

Coronavirus - Galli a Sky Tg24 : "Le attuali misure non bastano ancora"

Coronavirus. Asti - Savona - Piacenza - Lodi e Cremona le province ancora in crisi : ecco perché (Di domenica 3 maggio 2020)in Umbria si registranosuldeieffettuati. I dati aggiornati alle ore 8 riportano complessivamente 1.394 persone (invariate) positive al, gli attualmente positivi sono 236 (-21). I guariti sono 1090 (+21), risultano 53 clinicamente guariti (-8), i deceduti sono 68 (invariato). Dei 1.394 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 71 (-2); di questi 13 (invariati) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 790 (-41), 16.100 (+249) quelle uscite dall’isolamento. Nel complesso, sono stati effettuati 38.823(+751).L'articolodall’Umbria,suldeiMeteo Web.

DPCgov : #Coronavirus: ancora in calo la pressione sulle strutture ospedaliere ??Totale positivi: 100.704 ??Dimessi e guar… - RaiNews : In Italia ci sarebbero ancora 57 milioni di persone esposte al #coronavirus. Allora quali sono le regole per salvar… - carmelitadurso : Sabato, struccata, accappatoio... ?????? Ma ancora per poco perché poi: prove di @LiveNoneladUrso ?????? #chesonno… - BCarazzolo : RT @Virus1979C: Coronavirus, in Piemonte i contagi aumentano ancora. Dopo la riapertura si teme il nuovo stop - StampaTorino : Coronavirus, in Piemonte i contagi aumentano ancora. Dopo la riapertura si teme il nuovo stop -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, ancora quattro decessi: ma il contagio ora rallenta Il Gazzettino Coronavirus, big bang in Italia, Conte al top, Salvini e Zingaretti giù, Renzi in fondo

Quieta una buona parte degli italiani declamando: “Non ci sarà nessuna patrimoniale”. Così nei sondaggi è ancora al primo posto per il rapporto con il Paese. Coronavirus, speriamo che di nome faccia ...

I cani possono sentire l’odore del coronavirus? Scienziati li stanno addestrando a farlo

precisando che la rilevazione dell’odore per il Covid-19 è ancora nella fase iniziale e non è neppure detto che il coronavirus abbia un odore specifico. “Sappiamo pero’ che altre malattie respiratorie ...

Quieta una buona parte degli italiani declamando: “Non ci sarà nessuna patrimoniale”. Così nei sondaggi è ancora al primo posto per il rapporto con il Paese. Coronavirus, speriamo che di nome faccia ...precisando che la rilevazione dell’odore per il Covid-19 è ancora nella fase iniziale e non è neppure detto che il coronavirus abbia un odore specifico. “Sappiamo pero’ che altre malattie respiratorie ...