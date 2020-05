Coronavirus, ancora 174 morti: il totale sale a 28.884. In calo i nuovi contagi: sono +1.389 in 24 ore – Il bollettino della Protezione civile (Di domenica 3 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino del 3 maggio L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile conferma l’andamento degli ultimi giorni rispetto al calo del numero dei contagiati da Coronavirus e delle nuove vittime registrate nell’ultima rilevazione. Nelle ultime 24 ore si registrano 174 nuovi morti (ieri erano 474). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 28.884. Continua a diminuire il numero degli “attualmente positivi” al virus. Se tre giorni fa il calo (record) di persone attualmente malate di Covid-19 era di –3.106, due giorni fa di –608 pazienti e ieri di -239, il decremento registrato nelle ultime 24 ore è di -525. Cifra che porta al ribasso il totale degli attualmente positivi al virus fino a 100.179 (ieri erano in totale 100.704). Complessivamente, i ... Leggi su open.online Coronavirus - 1.389 nuovi casi : il tasso di crescita cala ancora e aumentano i guariti. Altri 174 decessi - ma è il dato più basso dal 14 marzo

Coronavirus in Lombardia, stabili i contagi, ancora in i decessi: +42. Migliora Milano città (+41) (Di domenica 3 maggio 2020)

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, ancora quattro decessi: ma il contagio ora rallenta Il Gazzettino Coronavirus, ecco il bollettino epidemiologico odierno

Oggi in Puglia sono stati registrati solamente 11 casi positivi al Coronavirus su 1.073 tamponi eseguiti, in calo rispetto ai 34 casi di ieri. I contagi sono così distribuiti: 3 in provincia di Bari, ...

Coronavirus, da lunedì inizia la Fase 2: nuovo modulo per l’autocertificazione

Il ministero dell’Interno ha pubblicato il nuovo modello di autodichiarazione [scaricabile qui] per gli spostamenti utilizzabile da domani. Può comunque essere ancora utilizzato il precedente modello ...

