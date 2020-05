Coronavirus | 12 laboratori mobili in autostrada | stazioni e aeroporto | tamponi a tutti i

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020) La Regione Calabria continua a distinguersi per scelte di prevenzione efficaci a limitare il contagio. Domani, infatti, almeno 3.117 calabresi fuori sede rientreranno in Calabria come consentito dal Dpcm del premier Conte: sono infatti proprio 3.117 le persone che si sono registrate sul sito della Regione, come previsto dall’ordinanza del governatore Jole Santelli che ha limitato la possibilità del rientro ai soli residenti in Calabria, con obbligo di registrazione sul sito. Per evitare che ci siano “furbetti” che provino ad entrare in Calabria illegalmente, verranno predisposti posti di blocco in tutte le entrate nella Regione. Alla luce dei rientri annunciati, stasera il governatore Santelli ha predisposto un Piano di sicurezza di concerto con le Prefetture:coloro che arriveranno in Calabria verranno sottoposti a tampone. E se ...