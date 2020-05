Coronavirus | 1 389 nuovi casi | la curva di crescita si abbassa ancora e aumentano i

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) In Italia contagiati totali dal, cioè gli attualmente positivi sommati alle vittime e ai guariti, sono 210.717, con un incremento rispetto a ieri di 1.389: +0,66% a fronte del +0,91% di sabato. Il trend diè il più basso mai registrato dall’inizio dell’emergenza. Si sono purtroppo registrati 174decessi, che portano il totale ufficiale dei morti con Covid-19 a 28.884, ma si tratta del numero più basso dal 14 marzo. Sono i dati relativi al 3 maggio resi noti dalla Protezione civile. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 44.935 tamponi. Le persone attualmente positive nelle ultime 24 ore sono diminuite di 525 rispetto a ieri. Oggi sono 100.179, ieri erano 100.704. I guariti sono 81.564, 1.740 in più rispetto a ieri. Sono calati di 38 unità i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Nel dettaglio ...