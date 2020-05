Coronavirus | 1 389 nuovi casi | il tasso di crescita cala ancora e aumentano i guariti

(Di domenica 3 maggio 2020) In Italia contagiati totali dal, cioè gli attualmente positivi sommati alle vittime e ai, sono 210.717, con un incremento rispetto a ieri di 1.389: +0,66% a fronte del +0,91% di sabato. Il trend diè il più basso mai registrato dall’inizio dell’emergenza. Si sono purtroppo registrati 174decessi, che portano il totale ufficiale dei morti con Covid-19 a 28.884, ma si tratta del numero più basso dal 14 marzo. Sono i dati relativi al 3 maggio resi noti dalla Protezione civile. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 44.935 tamponi. Le persone attualmente positive nelle ultime 24 ore sono diminuite di 525 rispetto a ieri. Oggi sono 100.179, ieri erano 100.704. Isono 81.564, 1.740 in più rispetto a ieri. Sonoti di 38 unità i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Nel dettaglio ...

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 100.179 • Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%) • Dimessi/Gu… - LaStampa : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: 1.389 nuovi casi e 174 morti, è il dato più basso dal 10 marzo - salvosottile : Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 100.179 • Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%) • Dimessi/Guari… - bluypsilon : RT @NicolaRaiano: Situazione #coronavirus in Italia: ??100.179 attualmente positivi ??28.884 morti (+174) ??81.654 guariti (+1.740) ??Rico… - ilNonnoSimpson : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 100.179 • Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%) • Dimessi/Guariti: 81… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 389

La Stampa

ROMA – In calo l’incremento dei casi totali di coronavirus in Italia: sono 1.389 rispetto a ieri, 2 maggio, che invece aveva registrato un incremento di 1.900 rispetto alle 24 ore precedenti. Il total ...In discesa il numero dei morti. Diminuiscono anche le persone in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 504 in meno rispetto agli ultimi dati diffusi. I guariti superano le 81mila unità ...