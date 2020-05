Conte, la fase 2 non è “liberi tutti”: il governo alle prese con Regioni e imprese (Di domenica 3 maggio 2020) Il presidente Giuseppe Conte parla alla vigilia dell’inizio della fase 2 sulle pagine de La Stampa, in un’intervista del neo direttore Massimo Giannini. Una difesa dell’azione di governo e rassicurazioni sulle decisioni al vaglio e sulle manovre economiche per sostenere la ripresa dell’Italia. Il premier inoltre assicura l’unità della maggioranza, nonostante la mina vagante Renzi, e detta la linea sullo scontro con le Regioni, in rotta con il governo sulle riaperture. Conte: massima attenzione nella fase 2 La pandemia di coronavirus non è ancora finita, anzi, siamo ancora nel pieno, chiarisce il presidente del Consiglio. Gli sforzi fatti finora non possono essere vanificati nel passaggio delicatissimo alla fase 2, che non va intesa come un “liberi tutti“. Conte ripete le regole da seguire: “Dobbiamo rispettare le ... Leggi su thesocialpost Coronavirus - Conte e il monito agli italiani : “Fase 2 non significa “liberi tutti”

