Conte: “Il futuro è nelle nostre mani, non buttiamo quanto guadagnato in 50 giorni” (Di domenica 3 maggio 2020) “Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore”. Eccolo il premier Conte, a ricordare attraverso Facebook che domani parte del Paese ‘riparte’ e, spiega, “Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità” Il premier: “Il futuro del Paese è nelle nostre mani” “Come mai prima – scrive ancora il presidente del Consiglio – il futuro del Paese sarà nelle nostre mani. Serviranno la collaborazione, il senso civico e il ... Leggi su italiasera Verso la ‘fase 2’ - Conte : “Il futuro del Paese sarà nelle nostre mani”

Coronavirus - oltre 209.000 casi totali in Italia. Conte - ‘La maggioranza regge’. Johnson - “Il momento brutto è arrivato quando le probabilità erano 50-50” – DIRETTA

Conte : “Il nostro debito resta sostenibile. Fase 2? Non è un liberi tutti” (Di domenica 3 maggio 2020) “Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparoproprie case. Da dooltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore”. Eccolo il premier, a ricordare attraverso Facebook che doparte del Paese ‘riparte’ e, spiega, “Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità” Il premier: “Ildel Paese è” “Come mai prima – scrive ancora il presidente del Consiglio – ildel Paese sarà. Serviranno la collaborazione, il senso civico e il ...

borghi_claudio : Domani riappaiono i giornali e riappare la quotidiana intervista di conte PINOCCHIO che non ce la fa a non mentire… - fattoquotidiano : Coronavirus, Bill Gates chiama Conte: “Ha riconosciuto l’impegno dell’Italia. Accordo su cooperazione mondiale per… - virginiaraggi : Bene ordinanza Mise in arrivo per riapertura negozi bici, monopattini e segway. Ne avevamo discusso insieme in cab… - PierantoniFabio : RT @PatriziaRametta: E i media mainstream accusavano @matteosalvinimi di costruire il suo consenso sulla paura. RIDICOLI E BUGIARDI. Oggi… - HANIA654 : RT @RadioSavana: Incredibile a Cornuda. Commercianti protestano contro #Conte davanti al Comune insieme al Sindaco: sono intervenuti i Cara… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Il Fase 2, per Conte non è un liberi tutti: «Ma l’Italia di più non reggerebbe» Corriere della Sera