Concerto Primo Maggio, Ambra Angiolini parla di Zucchero e ringrazia Boncompagni (Di domenica 3 maggio 2020) Ambra Angiolini racconta il suo Concerto del Primo Maggio fra le battute di Zucchero, le lacrime in una piazza San Giovanni deserta e il ricordo di Gianni Boncompagni. Una prova difficile quella affrontata dall’attrice che però è stata superata a pieni voti. Ambra si è dimostrata all’altezza delle aspettative, conducendo con grande maestria il Concertone, fra momenti divertenti, ma anche toccanti. “Ho lasciato andare l’emotività, facendomi forza di questo – ha confessato al Corriere della Sera, poco dopo il Concerto del Primo Maggio -. Di solito cerco di tenerla a bada ma poi ne esce un comportamento che non mi piace. L’altra sera ho iniziato a piangere appena scesa dal taxi in piazza San Giovanni: mi si erano appannate le lenti e non leggevo più. Ma questi disagi hanno tolto le barriere che mi fanno apparire come ... Leggi su dilei Ambra su Instagram dopo il Concerto del Primo Maggio : “Orgogliosa”

Danimarca - arriva il primo concerto drive-in : può essere il futuro

