Come vogliamo una medicina che sia cura (Di domenica 3 maggio 2020) Da casa guardo fuori. Lo spazio che si restringe ed è diventato limitato; il tempo, invece si dilata e allunga lo scorrere delle settimane nella mente, è la nona settimana di quarantena neanche conclusa. Perché non diventi indistinto, annoto sull’agenda di carta ogni gesto, ogni fatto. La spesa, skype, ogni contatto. Come ricorda Maria Luisa Venuta, i carcerati le insegnarono questo trucchetto per non perdere l’orientamento. Penso che si sia già strutturato un calendario delle settimane di quarantena, Come dei … Continua L'articolo Come vogliamo una medicina che sia cura proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Usa 2020 - Hillary Clinton scende in campo per Joe Biden : “Serve un presidente come lui. Il voto è un referendum sul futuro che vogliamo”

Spadafora : “Serve prudenza se vogliamo sperare di riprendere - sennò facciamo come la Ligue 1…”

Vogliamo le banche come i medici (Di domenica 3 maggio 2020) Da casa guardo fuori. Lo spazio che si restringe ed è diventato limitato; il tempo, invece si dilata e allunga lo scorrere delle settimane nella mente, è la nona settimana di quarantena neanche conclusa. Perché non diventi indistinto, annoto sull’agenda di carta ogni gesto, ogni fatto. La spesa, skype, ogni contatto.ricorda Maria Luisa Venuta, i carcerati le insegnarono questo trucchetto per non perdere l’orientamento. Penso che si sia già strutturato un calendario delle settimane di quarantena,dei … Continua L'articolounache siaproviene da il manifesto.

pisto_gol : “Noi non vogliamo scudetti a tavolino, non siamo come l’Inter” Il paragone tra campionati conclusi regolarmente con… - AnnalisaChirico : Sono una cittadina del sud che si è trasferita al nord per studiare e lavorare. Ex ministri 5Stelle strumentalizzan… - berlusconi : Sulla Fase 2 vedo soprattutto ritardi e confusione. Noi vogliamo aiutare e non boicottare, ma certo non siamo soddi… - DucaOfficial : RT @pisto_gol: “Noi non vogliamo scudetti a tavolino, non siamo come l’Inter” Il paragone tra campionati conclusi regolarmente con titoli r… - mikcave : RT @paradisoa1: Il #bodyshaming è una cosa che dovrebbe fare ribrezzo sempre e comunque. Anche se non hai fatto l'inviata in Kosovo,Iran… -

Ultime Notizie dalla rete : Come vogliamo Come vogliamo una medicina che sia cura Il Manifesto Lavori campo da calcio, la minoranza replica all'ASD Plodio 1997: "I cittadini hanno bisogno di risposte"

I consiglieri del gruppo di minoranza "Vivere Plodio" replicano all'Asd Plodio 1997: "Abbiamo letto con attenzione la vostra riflessione, pubblicata su Facebook nella giornata di ieri, e rivolta anche ...

Come vogliamo una medicina che sia cura

Lo spazio che si restringe ed è diventato limitato; il tempo, invece si dilata e allunga lo scorrere delle settimane nella mente, è la nona settimana di quarantena neanche conclusa. Perché non diventi ...

I consiglieri del gruppo di minoranza "Vivere Plodio" replicano all'Asd Plodio 1997: "Abbiamo letto con attenzione la vostra riflessione, pubblicata su Facebook nella giornata di ieri, e rivolta anche ...Lo spazio che si restringe ed è diventato limitato; il tempo, invece si dilata e allunga lo scorrere delle settimane nella mente, è la nona settimana di quarantena neanche conclusa. Perché non diventi ...