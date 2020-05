Come mai gli anticorpi dei lama neutralizzano il Covid-19? (Di domenica 3 maggio 2020) Gli scienziati di tutto il mondo sono al lavoro per sviluppare un vaccino capace di sconfiggere il Covid-19. Un antidoto – hanno più volte ripetuto – non sarà pronto prima di 12-18 mesi. Dunque sarà necessario pazientare ancora un bel po’, tra il tempo necessario per trovare la formula vincente e quello che servirà ad avviare la produzione di massa. Certo, alcuni laboratori hanno dichiarato di essere già a buon punto, ma la prassi è rigida: un vaccino deve superare determinati step prima di poter essere somministrato su scala planetaria. Attenzione però, perché la comunità scientifica è spaccata in due: da una parte troviamo coloro che sostengono che sarà possibile ottenere un vaccino efficace; dall’altra c’è chi è convinto che non potrà essere sviluppato alcun ... Leggi su it.insideover “WoooW - che figo!” - il presidente Conte (da giovane) come non lo avete mai visto (Foto)

L'Eredità come non l'avete mai vista. Insinna - fase 2 anche su Rai1 : gara dei campioni dal 4 maggio

Elodie come non l’avete mai vista : senza trucco e spettinata FOTO (Di domenica 3 maggio 2020) Gli scienziati di tutto il mondo sono al lavoro per sviluppare un vaccino capace di sconfiggere il-19. Un antidoto – hanno più volte ripetuto – non sarà pronto prima di 12-18 mesi. Dunque sarà necessario pazientare ancora un bel po’, tra il tempo necessario per trovare la formula vincente e quello che servirà ad avviare la produzione di massa. Certo, alcuni laboratori hanno dichiarato di essere già a buon punto, ma la prassi è rigida: un vaccino deve superare determinati step prima di poter essere somministrato su scala planetaria. Attenzione però, perché la comunità scientifica è spaccata in due: da una parte troviamo coloro che sostengono che sarà possibile ottenere un vaccino efficace; dall’altra c’è chi è convinto che non potrà essere sviluppato alcun ...

marattin : Si chiede a furor di popolo di fare ciò (=spendere centinaia di miliardi come la Germania”) che altrove possono far… - ricpuglisi : Oggi 2 maggio i casi confermati di #COVID19 in Italia sono cresciuti dello 0,92%: da 207428 a 209328, per un increm… - RaiTre : 'La prima domanda ve la voglio fare io, è una domanda che abbiamo fatto tante volte ma che mai come in questo momen… - Users_Consumers : RT @apollore62: ALL'OSPEDALE DI MANTOVA STANNO GUARENDO I MALATI DI CORONA VIRUS CON IL PLASMA ...MA I MEDIA NON NE PARLANO COME MAI ? FOR… - massimo_fares : RT @Grand_Battery: @MPenikas A me vengono i brividi a leggere certe cose. C'è un sacco di posto in terapia intensiva, quindi riapriamo. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Come mai Come mai in Germania il coronavirus sembra meno letale? Pagella Politica Verissimo, Heather Parisi lancia un messaggio: “Tutti dobbiamo cambiare”

Anche questo sabato non poteva mancare l’appuntamento con Verissimo: Silvia Toffanin, nonostante non possa ospitare l’amato pubblico in studio, ha ripensato il programma, creando un nuovo format che r ...

Riccardo Bonacina: un appello per la rinascita dell’Italia

“Mai come in questa terribile congiuntura siamo chiamati a diventare consapevoli di questa reciprocità che sta alla base della nostra vita. Accorgendosi che ogni vita è vita comune, è vita gli uni deg ...

Anche questo sabato non poteva mancare l’appuntamento con Verissimo: Silvia Toffanin, nonostante non possa ospitare l’amato pubblico in studio, ha ripensato il programma, creando un nuovo format che r ...“Mai come in questa terribile congiuntura siamo chiamati a diventare consapevoli di questa reciprocità che sta alla base della nostra vita. Accorgendosi che ogni vita è vita comune, è vita gli uni deg ...